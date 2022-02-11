Актриса Евгения Брик из фильма "Стиляги" умерла в 40 лет

Российская актриса театра и кино Евгения Брик умерла в 40 лет. Об этом сообщила Екатерина Гордеева.

В своём Facebook-аккаунте журналистка отметила, что артистка ушла из жизни в четверг, 10 февраля.

"Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, весёлых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет", — написала Гордеева.

По её словам, у Брик остались дочь Зоя и муж Валерий Тодоровский, а также мать и сестра. Гордеева выразила соболезнования родным актрисы.

"Теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память", — заключила она.

Актриса Евгения Брик известна по своим ролям в кинокартинах "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Одесса". Кроме того, она снималась в сериалах "Оттепель", "Оптимисты", "Романовы", "Адаптация" и других.

Пользователи сайта "Кино-Театр.Ру" шокированы новостью о смерти молодой актрисы.

"Очень красивая. Нет слов. Очень жаль. Я сперва не поверила. Светлая память Евгении", — сказано в комментариях к биографии Брик на электронном ресурсе.

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