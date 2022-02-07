Известная советская актриса Эрлена Осипович скончалась в воскресенье, 6 февраля, в день своего 85-летия.
По информации РЕН ТВ, тело женщины обнаружили родственники в её квартире в Москве. Эксперты устанавливают точные причины смерти актрисы.
Предварительно сообщается, что Осипович умерла от острой сердечной недостаточности.
Советская актриса снималась в таких популярных фильмах, как:
Кроме того, она выступала в Московском областном театре им. Островского, Драматическом театре Группы советских войск в ГДР, в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.
Ранее также стало известно о смерти заслуженного артиста РФ Владимира Дерябкина. Его не стало в возрасте 72 лет. Известный актёр и клоун скончался от рака в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.
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