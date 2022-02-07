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Автор Юлия Миленина

Известную советскую актрису Осипович нашли мёртвой в день её рождения

Культура

Известная советская актриса Эрлена Осипович скончалась в воскресенье, 6 февраля, в день своего 85-летия.

Известную советскую актрису Осипович нашли мёртвой в день её рождения

По информации РЕН ТВ, тело женщины обнаружили родственники в её квартире в Москве. Эксперты устанавливают точные причины смерти актрисы.

Предварительно сообщается, что Осипович умерла от острой сердечной недостаточности.

Советская актриса снималась в таких популярных фильмах, как:

  • "Опровержение",
  • "Сибирь",
  • "Мёртвые души",
  • "Дети солнца",
  • "Бесконечность".

Кроме того, она выступала в Московском областном театре им. Островского, Драматическом театре Группы советских войск в ГДР, в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Ранее также стало известно о смерти заслуженного артиста РФ Владимира Дерябкина. Его не стало в возрасте 72 лет. Известный актёр и клоун скончался от рака в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Сергей Каргашин
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