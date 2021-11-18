Жигунов подал в суд на "Амедия Продакшн" из-за сериала Первого канала

Актёр Сергей Жигунов собирается судиться с кинокомпанией "Амедиа Продакшн" из-за сериала "В парке Чаир", продюсером которого он является и который был подготовлен им для Первого канала. Соответствующее исковое заявление уже было подано Жигуновым в Лефортовский суд Москвы.

Причина обращения в суд — невозможность показа сериала в эфире из-за отказа киностудии признать, что Жигунов является одним из авторов сценария.

"Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде", - рассказал актёр изданию "СтарХит".

Первое слушание по делу Жигунова уже прошло 11 ноября, следующее намечено на 9 декабря.

Жигунов рассказал, что кинокомпанией "Амедиа" владеет благотворитель и меценат из списка "Форбс" Леонард Блаватник, которому этот судебный процесс может сильно повредить репутацию.

"Понимая, что данный процесс нанесёт удар по деловой репутации и его, и Первого канала, для которого снимается этот телевизионный продукт, я приложил максимум усилий, чтобы урегилировать конфликт в досудебном порядке. Искренне жаль, что "Амедиа" не пошла мне навстречу", — сказал Жигунов.

Актёр добавил, что будет сражаться за свои права в суде.

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