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"Намёк на беременность?": жена Сергея Жигунова сделала интригующее заявление

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48-летняя избранница Сергея Жигунова Виктория Ворожбит рассказала о трогательных планах на будущее.

Виктория Воробжит
Виктория Ворожбит

Звезда "Гардемаринов" 58-летний Сергей Жигунов в этом году связал себя узами брака с 48-летней журналисткой Викторией Ворожбит. Многие отмечают, что возлюбленная артиста очень похожа на звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Влюблённые нашли друг друга в зрелом возрасте. Несмотря на это, Виктория задумывается о том, чтобы подарить супругу наследника.

В своём Instagram-аккаунте Виктория разместила снимок с деревянной детской колыбелькой. Избранница артиста с любовью покачивает люльку, словно убаюкивая в ней младенца.

"За последние дни произошло много событий: талибы* захватили власть в Афганистане, в Москве состоялся погодный мини-апокалипсис, а мы решили обзавестись на исторической родине домиком с периной и колыбелькой", — поделилась с интернет-аудиторией своими планами Виктория.

Домик супруги, вероятно, хотят приобрести на малой родине актёра — в Ростове-на-Дону. Именно в этом городе парочка посетила местный исторический музей.

Ворожбит мечтает о семейном гнёздышке, в котором обязательно должно найтись место для колыбели. Современные репродуктивные технологии позволяют 48-летней женщине стать мамой.

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Сергей Жигунов ЖЕНИЛСЯ на Виктории Ворожбит
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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