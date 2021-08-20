48-летняя избранница Сергея Жигунова Виктория Ворожбит рассказала о трогательных планах на будущее.
Звезда "Гардемаринов" 58-летний Сергей Жигунов в этом году связал себя узами брака с 48-летней журналисткой Викторией Ворожбит. Многие отмечают, что возлюбленная артиста очень похожа на звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.
Влюблённые нашли друг друга в зрелом возрасте. Несмотря на это, Виктория задумывается о том, чтобы подарить супругу наследника.
В своём Instagram-аккаунте Виктория разместила снимок с деревянной детской колыбелькой. Избранница артиста с любовью покачивает люльку, словно убаюкивая в ней младенца.
"За последние дни произошло много событий: талибы* захватили власть в Афганистане, в Москве состоялся погодный мини-апокалипсис, а мы решили обзавестись на исторической родине домиком с периной и колыбелькой", — поделилась с интернет-аудиторией своими планами Виктория.
Домик супруги, вероятно, хотят приобрести на малой родине актёра — в Ростове-на-Дону. Именно в этом городе парочка посетила местный исторический музей.
Ворожбит мечтает о семейном гнёздышке, в котором обязательно должно найтись место для колыбели. Современные репродуктивные технологии позволяют 48-летней женщине стать мамой.
* запрещенная группировка на территории РФ
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