Премьерный спектакль "Лес" покажут в МХАТ им. М. Горького в апреле

Всего четыре дня в апреле — 1, 28, 29 и 30 — в МХАТ им. М. Горького премьерный спектакль "Лес" в постановке Виктора Крамера.

Фрагмент спектакля "Лес"

Стык авангарда, классического театра, буффонады, минимализма и многослойности — петербургский режиссер Виктор Крамер сочетал несочетаемое с помощью иронии и юмора. Новаторская форма постановки присутствует в декорациях, в костюмах, в пластике, в музыке, раскрывая и помогая увидеть новые смыслы классической пьесы.

Вместо традиционной сценографии, на сцене зритель видит гору опилок, которые, как в последнем дне Помпеи, покрывают все имение Гурмыжской — по ним ходят, бегают и прыгают главные герои, одетые в костюмы, которые мало чем напоминают о веке XIX, а намекают, скорее, на героев XXI века. В гору опилок превратилась вся усадьба, а на ней величественно возвышается лесопильная машина и превращает в труху не только лес, но и мебель некогда традиционного русского имения. Вполне современный пейзаж, на фоне которого разворачивается история алчности и жестокости одних и благородных поступков других.

Пореформенная Россия и нарождающаяся буржуазия, крушение патриархальной морали и духовная пустота. Отсутствие нравственных исканий, деление на людей аморальных и чистых, простых. Вот основной посыл комедии "Лес". Российский зритель любит спектакли по русской классической драматургии. Из них при всем старании невозможно выхолостить смыслы. Они проверены временем, и многими предыдущими поколениями соотечественников, воспитанных на русской классике, которая умеет скреплять нацию.

В главных ролях: Надежда Маркина, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Татьяна Поппе и Алиса Гребенщикова.