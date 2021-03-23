Названы лауреаты премии президента РФ в области культуры

Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2020 год стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Раннее, в феврале этого года были награждены лауреаты премии президента РФ в области науки для молодых ученых.

Владимир Максименко из университета "Иннополис" предложил оригинальную модель работы мозга. Ученый отказался от традиционного описания работы отдельных нейронов, а стал работать с их фазой. И вместо сети нейронов построил сеть фазовых элементов. И самое главное: в работах по эпилепсии получены доказательства, что модель верно описывает реальные процессы. Стало понятно, как можно предотвратить приступы серьезной болезни.