Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Народный артист СССР Юрий Соломин находится в группе риска по коронавирусу из-за возраста. Художественному руководителю Малого театра 85 лет.

"Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжёлой форме", — подтвердила информацию о госпитализации директор Малого театра Тамара Михайлова.

На субботу, 20 февраля, в театре назначена премьера спектакля "Буратино" в постановке Юрия Соломина. Информации о переносе пока нет. Как отметила директор театра, решение по этому вопросу должен будет принять сам Юрий Мефодьевич, исходя из своего самочувствия.

Юрий Соломин служит в Малом театре с 1957 года. Он был принят в труппу после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина. С 1988 года Юрий Мефодьевич является художественным руководителем театра, сообщает РИА Новости.