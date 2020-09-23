Список правил для фильмов, претендующих на самую престижную премию, немало позабавил российских кинодеятелей.
С 2024 года преимущества будут у тех картин, в которых рассказывается о расовых и гендерных проблемах. Первенство также будет отдаваться фильмам, в которых показывают жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, необходимо будет соблюдать процентное соотношение представителей разных рас.
Чернокожая Анна Каренина или Отелло нетрадиционной сексуальной ориентации — реалии, к которым придется привыкнуть дисциплинированным кинорежиссерам.
"В ходу на Западе новый термин — "справедливая дискриминация", подразумевающий, что представители меньшинств имеют право на угнетение тех самых белых гетеросексуальных мужчин, ведь их предки много в чем виноваты. Это идеология, а не искусство. Ну а идеология призвана в той или иной степени ограничивать. Я не могу понять, кто несет чемодан, в котором я летаю, как муха", — комментирует новые тенденции режиссер Андрей Кончаловский.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.