Андрей Кончаловский отозвался о стандартах толерантности премии “Оскар”

Список правил для фильмов, претендующих на самую престижную премию, немало позабавил российских кинодеятелей.

С 2024 года преимущества будут у тех картин, в которых рассказывается о расовых и гендерных проблемах. Первенство также будет отдаваться фильмам, в которых показывают жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, необходимо будет соблюдать процентное соотношение представителей разных рас.

Чернокожая Анна Каренина или Отелло нетрадиционной сексуальной ориентации — реалии, к которым придется привыкнуть дисциплинированным кинорежиссерам.