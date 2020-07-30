Ксения Бик жалуется на постоянно поступающие звонки на ее мобильный телефон.
"Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня", — цитирует слова женщины "Стархит".
По ее словам, мужчина не пытается ее запугать, но сообщает о готовящемся на нее покушении со стороны знакомых ее мужа — актера Дмитрия Марьянова.
Бик уточнила, что в нее якобы собираются плеснуть кислотой из-за наследства, доставшегося от Марьянова.
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