Вдове покойного актера Марьянова угрожают из-за наследства

Ксения Бик жалуется на постоянно поступающие звонки на ее мобильный телефон.

"Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня", — цитирует слова женщины "Стархит".

По ее словам, мужчина не пытается ее запугать, но сообщает о готовящемся на нее покушении со стороны знакомых ее мужа — актера Дмитрия Марьянова.

Бик уточнила, что в нее якобы собираются плеснуть кислотой из-за наследства, доставшегося от Марьянова.