Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Певцов и Сафонов публично почтили память Волчек

Культура

Накануне, 3 февраля, была 40-дневная дата со дня кончины художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Напомним, режиссер умерла из-за пневмонии на 87-м году жизни.

Похороны Галины Волчек прошли 29 января 2019 года. Проститься с великим режиссером пришли не только ее коллеги по театру, которым она руководила 30 лет, но также знаменитые артисты и звезды шоу-бизнеса.

Но и спустя 40 дней после кончины Галины Борисовны ее коллеги чтут память о ней. Так, вчера Дмитрий Певцов и Кирилл Сафонов на своих страницах в Инстаграм разместили фото Галины Волчек, подписав их коротко "40 дней".

смерть память галина волчек
Актуальная аналитика
Силовые структуры
"Звуковая кошка" - необычное шпионское приспособление агентов ЦРУ во время холодной войны
Формула небес
Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня
Власть
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Последние материалы
В Сети появились видео с опустевших улиц китайских городов. ВИДЕО
Певцов и Сафонов публично почтили память Волчек
Зеленский: лавина инвестиций накроет Украину
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
2,1% - в Китае подсчитали уровень смертности о коронавируса
Плененные боевики раскрыли роль Турции в формировании ан-Нусры*
В 23 региона России пришла сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ
Иран прекратил сотрудничество с Украиной по крушению "Боинга"
Правительство задумалось: как списать кредитные долги молодым семьям
Минюст Украины: Киев готовит сюрприз России – 1-2 новых судебных иска
Популярное
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе

Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.

Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Шоу-бизнес
Журналисты вспомнили, что Сергей Бодров говорил о США
Соломон Соловьев Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Любовь Степушова Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов
Комментарии
Украинский политолог: научите Зеленского думать, что говорить
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Эрдоган поставил Путину ультиматум
Поздравления блокадников обернулись травлей
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Поздравления блокадников обернулись травлей
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Цена на нефть Brent упала ниже $55: спасет ли ситуацию ОПЕК
Поздравления блокадников обернулись травлей
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Эрдоган едет на Украину, чтобы дать денег ВСУ
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
В Голландии ﻿предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Поздравления блокадников обернулись травлей
Театр Армии: "Юг/север" - спектакль для ума
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ