Певцов и Сафонов публично почтили память Волчек

Накануне, 3 февраля, была 40-дневная дата со дня кончины художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Напомним, режиссер умерла из-за пневмонии на 87-м году жизни.

Похороны Галины Волчек прошли 29 января 2019 года. Проститься с великим режиссером пришли не только ее коллеги по театру, которым она руководила 30 лет, но также знаменитые артисты и звезды шоу-бизнеса.

Но и спустя 40 дней после кончины Галины Борисовны ее коллеги чтут память о ней. Так, вчера Дмитрий Певцов и Кирилл Сафонов на своих страницах в Инстаграм разместили фото Галины Волчек, подписав их коротко "40 дней".