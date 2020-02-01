Известный писатель Стивен Кинг обвинил кинопремию "Оскар" в расизме. По его мнению, жюри премии продолжает фальсифицировать результаты в пользу белых людей. По его мнению, в современном мире нет места расизму, а творчество необходимо оценивать, несмотря на цвет кожи, вероисповедание, пол и сексуальную ориентацию.
Пользователи социальной сети Twitter решили поставить писателя на место. Они заявили, что Стивен Кинг — обычный белый мужчина, который никогда не сталкивался с проявлениями расизма в реальной жизни.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.