Фокин: уход Волчек для меня －личная трагедия

Как рассказал журналистам руководитель Александринского театра, за последнее время этот мир покинули сразу несколько дорогих ему людей.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин сказал, что для него кончина знаменитого режиссера Галины Волчек стала личной трагедией. Он очень тяжело воспринимает ее смерть. Он пояснил, что за последнее время ушла не одна яркая личность, многие из которых сопровождали его как друзья со времен студенчества. При этом Галину Волчек он считает своим последним учителем.

Также Валерий Фокин добавил, что смерть Волчек стала для него уроком. Это стало для него, по его признанию, больным и очень печальным личным моментом. Режиссер рассказал, что Галина Борисовна научила его важнейшим вещам в профессии: жизни в театре, театральной психологии, правилам и законам, о которых не говорят в институте.