Умер кинорежиссер Марк Захаров

Режиссер Марк Захаров скончался сегодня, 28 сентября, в одной из клиник на юго-западе Москвы в возрасте 85 лет. Он проходил лечение после обострения заболевания легких.

О смерти режиссера сообщил Марк Варшавер, директор театра "Ленком", где Захаров занимал должность художественного руководителя. "Это правда. К сожалению, эта катастрофа нас навестила. Умер утром после продолжительной болезни, у него было второе воспаление легких", - сказал он.

Напомним, ранее Захарова госпитализировали с воспалением легких, но в начале сентября выписали из больницы. Время и место прощания и похорон режиссера пока неизвестны.

Марк Захаров снял фильмы "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнгхаузен", "Формула любви" и "Убить дракона", написал сценарии к картине "Звезда пленительного счастья". Удостоен множества кинематографических и театральных наград, а также ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.