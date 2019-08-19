Česká Pozice: Россия научилась снимать блокбастеры "по-голливудски"

Чешское издание Česká Pozice опубликовало статью о развитии российского кинематографа, в которой российские фильмы рассматриваются в качестве противовеса Голливуду. Автор заостряет внимание на самой последней нашумевшей новинке - фильме "Т-34".

Статья рассказывает о том, что в России были вынуждены повышать качество снятых картин, поскольку США и Европа намеренно пытаются снизить роль советских солдат в победе над Германией во время Второй мировой войны. Примечательно, что подобные патриотические фильмы создаются только для российской аудитории. Западные кинотеатры не показывают эти фильмы, поэтому зарубежные зрители могут их посмотреть только нелегально.

Выводом статьи является то, что российский кинематограф направлен на молодое поколение, а также на поколение "40+", которое испытывает ностальгию по временам СССР.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России собираются компенсировать иностранцам 30-40% расходов на съемки фильмов. На эти цели будут выделены 70 миллионов рублей до конца 2019 года. Более того, в следующем году объем финансирования планируется увеличить в десять раз - до 700 миллионов рублей. А в последующем фонд компенсаций достигнет размера в 1,5 миллиарда рублей.

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