Россия будет компенсировать затраты иностранцев на съемки фильмов

Президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов рассказал, что Россия уже в 2019 году планирует начать компенсировать затраты на съемки иностранных фильмов в РФ.

По его словам, на эти цели будут выделены 70 миллионов рублей до конца 2019 года. Более того, в следующем году объем финансирования планируется увеличить в десять раз - до 700 миллионов рублей. А в последующем фонд компенсаций достигнет размера в 1,5 миллиарда рублей.

Программа рибейта планирует возвращать зарубежным производителям фильмов от 30 до 40% расходов. Решение о компенсации будет принимать российский экспортный центр, который уже создает экспертную группу с представителями Минкульта.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Роскомнадзор заблокировал все пиратские копии фильма "Мстители: Финал" в рунете. По поручению Роскомнадзора, операторы связи заблокировали доступ к сайтам с пиратскими копиями фильма "Мстители: Финал".

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