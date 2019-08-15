Роскомнадзор распространил заявление, в котором утверждается, что все пиратские копии фильма "Мстители: Финал" были заблокированы. В сообщении говорится, что некоторые администраторы сайтов сами удалили пиратскую копию фильмов после отправки уведомления.
Те сайты, которые в установленный срок не удалили видеофайлы, были заблокированы. По поручению Роскомнадзора, операторы связи заблокировали доступ к сайтам с пиратскими копиями фильма "Мстители: Финал".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что фильм "Мстители: Финал" в очередной раз выйдет в прокат. На данный момент известно, что в картину добавят некоторые дополнительные сцены. Хотя перед премьерой кинокомикса создатели уверяли, что из него практически ничего не убирали. Отмечается, что это не расширенная версия. Но в кинотеатрах можно будет увидеть несколько новых сцен в конце киноленты.
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