Daily Mail: знаменитого агента 007 может сыграть темнокожая женщина

Знаменитого шпиона Джеймса Бонда в следующем фильме киносаги может сыграть женщина.

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Напомним, что к создателям картин о Джеймсе Бонде неоднократно обращались с просьбой сделать агента 007 женщиной, темнокожим или трансгендером. Творцы прислушались к голосам страждущим и одним актером убили, что называется, двух зайцев.

Так, сообщает The Daily Mail, в сети интернет сегодня активно ходят слухи, что в фильмах о Джеймсе Бонде может сыграть 31-летняя темнокожая актриса Лашана Линч. Она якобы заменит агента, находящегося на момент развития событий фильма на Ямайке.

Отметим, что очередную часть "Бондианы" — уже 25-ую по счету — снимают в Италии и Великобритании. Премьера фильма состоится уже совсем скоро, в феврале следующего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что семейная пара назвала новорожденную дочку в честь одной из главных героинь сериала "Игра престолов" Арьи Старк.

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