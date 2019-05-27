Семейная пара назвала новорожденную дочку в честь одной из главных героинь сериала "Игра престолов" Арьи Старк.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.
Также отмечается, что за последние восемь лет в Москве родились уже 18 девочек с именем Арья.
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