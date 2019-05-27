Семейная пара из Москвы назвала дочку в честь Арьи Старк из "Игры престолов"

Семейная пара назвала новорожденную дочку в честь одной из главных героинь сериала "Игра престолов" Арьи Старк.



Игра Престолов - важные серии 1-7 сезонов. Весь сериал...

Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Также отмечается, что за последние восемь лет в Москве родились уже 18 девочек с именем Арья.