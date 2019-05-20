Театр Российской Армии: старая добрая сказка для всех возрастов

25 мая в 12:00 на большой сцене Театра Российской Армии мюзикл для детей и взрослых "Удивительные приключения Маши и Вити" (0+).

Добрый Волшебник отправляет школьников Машу и Витю в один из сказочных миров на помощь своей дочери — Сказке. Узнав про это, Кощей посылает им навстречу нечистую силу — Бабу-Ягу, Лешего и дикого Кота Матвея. Но дети встречают волшебных помощников — Печку и Яблоньку, которые помогают им преодолеть трудности и пройти препятствия. Витя и Маша очень разные — Витя серьезно интересуется наукой и техникой, а Маша увлечена сказками и кукольным театром. Но соблюдая советы Волшебника: помогать всем, кто нуждается, не теряться в трудную минуту, держаться друг друга, — они становятся настоящей командой.

Мюзикл — современная постановка по мотивам известного советского фильма. Любимые всеми песни аранжировал композитор Олег Васенин, известный своими крупными музыкальными проектами в МХТ и Гоголь-центре.

Режиссер спектакля Сергей Смирнов:

"Некоторые сцены с элементами саспенса могут удивить даже современного ребенка, выросшего на "Гарри Поттере": наши Кощей и Кот Матвей по-настоящему страшные персонажи. Между тем, мюзикл наполнен красотой, любовью и добром".

Актер Денис Кутузов:

"Современная сказка, где мне посчастливилось сыграть роль Лешего, очень ранимого, желающего выбраться из ненавистного леса, где его не понимают. В спектакле много интересных новаторских решений! Скажем, мой персонаж, Леший, в мечтах о городе целый номер катается на гироскутере! Зрителям юным, как и постарше, обязательно нужно побывать на нашем спектакле, окунуться в мир волшебства, где добро обязательно победит зло!"