Фильм Лунгина сняли с показа на ММКФ по просьбе ветеранов-афганцев

Фильм Павла Лунгина "Братство", действие которого разворачивается на завершающем этапе Афганской войны, не будет показан на 41 Московском кинофестивале из-за "очень серьезной просьбы" ветеранов-афганцев. Об этом сообщил на пресс-конференции президент фестиваля Никита Михалков.



В центре скандала Фильм \"Братство\" режиссёра Павла Лунгина

"Их эта картина оскорбила", — сказал он.

По мнению самого Михалкова, картину можно было бы показать и вопреки негативной реакции ветеранов, если бы ее художественные достоинства этого стоили, но уровень данной работы не заслуживает того, чтобы за нее бороться.

"На мой взгляд, это довольно среднее, сотканное из клише произведение, основанное на представлении об афганской войне, как ее представляют авторы", — считает президент ММКФ.

"Братство" был заявлен в качестве фильма закрытия фестиваля. Вместо него гостям церемонии покажут документальную картину о Михаиле Горбачеве.

"Думаю, что она вызовет не меньше споров", — предположил Никита Михалков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что канал "Россия 24" снял с эфира очередной выпуск авторской телепрограммы Никиты Михалкова "Бесогон", в котором режиссер рассуждал, почему современные чиновники и политики часто не слышат простых людей.

Источник фото: kinopoisk. ru

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