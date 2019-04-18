Бекмамбетов выпустит фильм о трагедии в керченском колледже

Кинокомпания Тимура Бекмамбетова "Базелевс" объявила о планах снять художественный фильм о трагедии в керченском колледже, случившейся в октябре 2018 года. По информации пресс-службы компании, история 18-летнего Владислава Рослякова, расстрелявшего более 20 человек в стенах своего учебного заведения, станет основой для сюжета будущей картины.
В новом фильме кинокомпания продолжит эксперимент с форматом screenlife, когда действие разворачивается на экранах компьютеров, смартфонов и планшетов.
"Вместо декораций — рабочий стол, вместо действия героя — курсор", — объясняет пресс-служба.
В этом формате, разработанном Тимуром Бекмамбетовым, созданы фильмы "Убрать из друзей", "Search" и профиль.
В качестве режиссера для работы над картиной приглашел Леонид Марантиди, ранее известный в качестве автора видеороликов для сайтов W-O-S и Meduza.
"Чтобы предотвратить в будущем подобные события, авторы фильма хотят разобраться, как могла произойти эта трагедия, исследовать вопросы безопасности в учебных заведениях, рассказать о жизни и проблемах подростков, на которые обычно не обращают внимание взрослые", — объясняет пресс-служба компании замысел предстоящей работы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что первый экспериментальный фильм в формате screenlife "Убрать из друзей", созданный Тимуром Бекмамбетовым и режиссером Лео Габриадзе, собрал в американском прокате 16 миллионов долларов.
Источник фото: wikimedia. org
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