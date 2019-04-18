От преступников до политиков: истории 41-го Московского международного кинофестиваля

Сегодня открывается 41-й Московский международный кинофестиваль, информирует РИА Новости. Жюри основного конкурса в этом году возглавил знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук.



Обзор новинок кино

Сообщается, что в рамках фестиваля проводятся также конкурсы документального и короткометражного кино, показы специальных программ. В том числе ретроспектива представителя французской новой волны Мишеля Девиля.

Фестиваль открывается картиной "Император Парижа". В нем Венсан Кассель сыграл легендарного французского преступника XIX века Эжена Франсуа Видока. Судьба этого исторического персонажа, безусловно, достойна сериала или художественной экранизации.

Закрывает фестиваль документальная лента. Немецкий документалист Вернер Херцог представит картину "Встреча с Горбачевым". В этой работе автор интервьюирует президента СССР. На момент съемок экс-политику было 87 лет.

Один из самых интригующих сюжетов, с которыми познакомятся зрители, посвящен жизни известного преступника. Об этом - фильм "Игры разумов".

Фото: kino.mail.ru

Подписывайтесь на "Фильмы и сериалы", и мы откроем вам все тайны мира, в том числе, как стройным, красивым и жутко привлекательным)

Читайте также:

Звезда сериала "Все любят Рэймонда" Джорджия Энджел умерла в США