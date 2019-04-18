На "Юле" и "Авито" продают приглашения на новых "Мстителей" за 100 тыс. рублей

24 апреля текущего года состоится мировая премьера научно-фантастического фильма "Мстители: Финал". Фанаты фильмов про супергероев из России же смогут увидеть заключительную часть франшизы на больших экранах лишь с 29 апреля.
23 апреля же в Москве состоится предпремьерный показ киноленты. Примечательно, что по билету на сеанс будет попасть невозможно. В кинозал будут пускать лишь по личным приглашениям от Disney. Ходят слухи, что организаторы будут изымать у зрителей на время просмотра смартфоны. Все для того, чтобы детали заключительной части знаменитой на мир франшизы не утекли в сеть интернет раньше премьеры.
Многие же из тех, кому посчастливилось получить личное приглашение от Disney, решили подзаработать. Так, на популярных российских сайтах рекламных объявлений вроде "Авито" или "Юлы" сегодня можно найти информацию о продаже приглашений на предпремьерный показ фильма "Мстители: Финал".
Стоимость пригласительного продавцы, отметим, оценивают по-разному — в 50, 60 или же даже 100 тысяч рублей.
Примечательно, что организаторы предпремьерного показа осведомлены о происходящем. По их словам, такое происходит регулярно и предотвратить это практически невозможно.
Отметим, что кинематографическая вселенная Marvel, к которой относятся и "Мстители", является самой прибыльной франшизой за всю историю кино. Так, общие сборы кинолент составили 19 миллиардов долларов. Последний на сегодняшний день фильм от Marvel — "Мстители: Война бесконечности" — собрал в мировом прокате чуть больше 2 млрд долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор предупредил об опасности ссылок на новый сезон популярного телесериала "Игра престолов".
Фото: wiki. org.
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