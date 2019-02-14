Летевшего на свой концерт Ланового не пустили на борт "Победы"

Народный артист СССР Василий Лановой не смог вовремя вылететь из Москвы на концерт в Ростов-на-Дону утром 14 февраля самолетом лоукостера "Победа". Ланового не пустили на борт сотрудники авиакомпании из-за его ручной клади.
— Ему не понравился кофр, с которым я летел, он сказал, что в этой "Победе" кофры нельзя провозить, а я всю жизнь с кофром этим езжу, — поделился народный артист с "Москвой 24". — Потом еще один из наших чемоданов не подошел.
85-летнему Артисту сообщили, что он должен уплатить за перевозку кофра и чемодана штраф. Лановой готов был отдать деньги сотруднику на стойке регистрации, но это оказалось невозможно.
— Этот мужчина даже разговаривать не стал, сказал, что никаких денег, ничего не принимаем, все кончено. Выключил и ушел, — сказал Лановой.
Чтобы улететь в Ростов-на-Дону артисту пришлось покупать билет на следующий рейс.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в авиакомпании "Победа" "предвзято" относятся к сотрудникам, употребляющим алкоголь даже в нерабочее время, а рейсы лоукостера несколько раз приходилось прерывать из-за курения пассажиров на борту.
Источник фото: Wikimedia.org
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