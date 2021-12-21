В Думе подсчитали, сколько денег россияне "вогнали" в криптовалюту и удивились

Граждане РФ вложили в криптовалюту около $67 млрд.

Об этом сообщил Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовым рынкам в ходе выступления на парламентских слушаниях в понедельник.

"По некоторым оценкам, россияне инвестировали около 5 триллионов рублей ($67,3 млрд)”, — сказал Аксаков.

Парламентарий пояснил, что данные об "ошеломляющей сумме", вложенной россиянами в различные, крипто-токены были получены во время проведения спецмониторинга, проводившегося в рамках изучения вариантов регулирования быстро развивающегося рынка.

Кстати, ранее прошла информация, что в качестве одного из вариантов рассматривается полный запрет.

Аксаков отметил, что рынок криптовалют, который в значительной степени остается нерегулируемым в России, особенно популярен среди инвесторов-любителей.

"Власти страны должны решить, что с ними делать, изложив четкие правила и нормы для рынка, — подчеркнул он. — Нам нужно принять окончательное решение по криптовалютам. Нам нужно решить, как мы к ним относимся, и, соответственно, четко прописать наказания в нашем законодательстве, если мы что-то ограничим или запретим”.

Напомним, российские власти продемонстрировали неоднозначное отношение к криптовалютам, а заместитель министра финансов Алексей Моисеев еще в октябре заявил, что правительство не планирует запрещать их или запрещать использование криптовалютных кошельков за рубежом.

О планах обложить налогом добычу токенов, одновременно признав ее законной предпринимательской деятельностью, сообщили российские СМИ.

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