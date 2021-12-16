Reuters: ЦБ РФ хочет запретить криптовалюту

В Банке России планируют ввести запрет на инвестиции в криптовалюты на фоне рисков для финансовой стабильности, сообщает агентство Reuters.

Собеседник агентства рассказал, что российский регулятор обсуждает с представителями рынка возможность такого запрета. В ЦБ РФ его хотят принять на законодательном уровне. При этом запрет затронет исключительно новые покупки криптоактивов.

Однако другой источник сказал изданию, что Центробанк планирует полностью отказаться от криптовалют. Несмотря на данные сообщения, сам регулятор комментировать информацию не стал.

Ранее аналитики прогнозировали подъём ключевой ставки ЦБ сразу на процент. Таким образом, предполагалось, что показатель поднимется до отметки 8,5% годовых. Однако эксперты не исключают, что регулятор продолжит ужесточать условия.

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