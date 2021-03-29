Биткойн может подорожать до $400 тысяч

Сравнив динамику курса биткойна в 2013 и 2017 годах, когда он достигал пиков, старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун спрогнозировал рост стоимости криптовалюты до $400 тысяч. Прогноз основан на том, что биткойн в скором времени станет для инвесторов низкорисковым или даже безрисковым активом.

Биткойн — электронная платёжная система и одноимённая валюта, запущенная 3 января 2009 года. В 2017 году курс виртуальной валюты значительно вырос, но к концу года растерял почти всё своё укрепление. В 2020 году биткойн снова начал дорожать, достигнув рекордного значения на 1 декабря — $19 915. Некоторые эксперты связывали рост курса биткойна с президентскими выборами в США.

В 2021 году стоимость виртуальной валюты колебалась, но до конца февраля сохранялась тенденция к росту. В марте текущего года курс начал снижаться и опустился ниже $50 тысяч.

Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин считает мартовское снижение стоимости биткойна "естественным", но временным событием.