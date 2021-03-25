Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин считает падение курса биткоина более чем на 10% "естественной корректировкой". Об этом он заявил в беседе с RT.
"Данная корректировка курса является естественной, поскольку слишком много событий произошло в последнее время, которые приводили к росту курса биткоина", — указал Припачкин.
При этом он считает, что снижение стоимости биткоина носит временный характер. За падением, конечно, "последует рост в обозримой перспективе", — уверен эксперт.
По его прогнозу, к осени курс биткоина может достичь $100 тысяч.
Согласно данным сервиса CoinDesk, за последние сутки курс биткоина снизился на 10,9%, до $50,7 тысячи.
За 2020 год биткоин подорожал в четыре раза. Последний пик зафиксирован 13 марта 2021 года. В этот день курс биткоина впервые в истории превысил $60 тысяч. После этого валюта начала терять в цене, хотя накануне превысила отметку в $55 тысяч после того, как основатель Tesla Илон Маск заявил о возможности приобретать электромобили компании за биткоины.
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