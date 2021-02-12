Набиуллина уверена в скором падении стоимости биткоина

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что биткоин так же стремительно упадет в стоимости, как и набрал рост.

"Стремительный рост стоимости биткоина означает лишь, что он подвержен волатильности. Рост котировок биткоина не оправдывает его сущность, и мы не воспринимаем его как валюту. Криптовалюта используется прежде всего в подозрительных финансовых операциях по отмыванию денег".

ЦентроБанк считает, что инвестирование в криптовалюту сопряжено с высокими рисками и противоречит структуре государственной политике в области регулирования криптовалют в целом.