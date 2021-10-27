В Подмосковье временно прекратят продавать новостройки

В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября будут закрыты офисы продаж новостроек.

"На основании постановления губернатора офисы продаж новостроек работать не будут", — сообщила пресс-служба регионального Главгосстройнадзора, передаёт РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин своим указом установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. При этом регионы имеют возможность вводить внерабочие дни досрочно.

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