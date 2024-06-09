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Как выбрать безопасный солнцезащитный крем: ключевые советы и ингредиенты

Безопасный солнцезащитный крем: ключевые ингредиенты для защиты кожи

2:19
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Отдых на солнце приносит множество радости и пользы, включая укрепление психического здоровья и получение витамина D. Однако сильные ультрафиолетовые лучи могут нанести вред коже без должной защиты. Солнцезащитный крем помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения, которое может вызывать ожоги, старение и даже рак кожи. Важно выбрать правильное средство, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Безопасный солнцезащитный крем: ключевые ингредиенты для защиты кожи
Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.

Солнцезащитные кремы бывают разных типов, включая минеральные и химические средства. Минеральные кремы создают физический барьер на поверхности кожи, отклоняя ультрафиолетовые лучи. Они начинают действовать сразу после нанесения и обеспечивают защиту как от UVA, так и от UVB лучей. Однако они могут оставлять белый налет и легко смываются, поэтому требуют частого повторного нанесения.

Химические кремы впитываются в кожу и поглощают ультрафиолетовые лучи, превращая их в тепло, которое затем выводится из кожи. Им требуется около 20 минут, чтобы начать действовать. Эти кремы могут забивать поры и вызывать проблемы у людей с чувствительной кожей или склонностью к акне. Также химические средства могут стать проблемой при розацеа и гиперпигментации.

Состав химических солнцезащитных кремов часто включает ингредиенты, такие как оксибензон, авобензон, гомосалат, октиноксат, октокрилен и октисалат. Эти вещества впитываются в кожу и могут попадать в кровоток, что вызывает вопросы о их безопасности и долгосрочных последствиях. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) продолжает исследовать эти ингредиенты, но многие предпочитают избегать продуктов, содержащих их, из-за потенциальных рисков.

В заключение, при выборе солнцезащитного крема важно учитывать тип кожи и условия использования. Минеральные кремы, как правило, считаются более безопасными из-за отсутствия химических ингредиентов, но каждый должен найти средство, которое подходит именно ему.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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