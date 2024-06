Как выбрать безопасный солнцезащитный крем: ключевые советы и ингредиенты

Отдых на солнце приносит множество радости и пользы, включая укрепление психического здоровья и получение витамина D. Однако сильные ультрафиолетовые лучи могут нанести вред коже без должной защиты. Солнцезащитный крем помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения, которое может вызывать ожоги, старение и даже рак кожи. Важно выбрать правильное средство, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.