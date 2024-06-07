Здоровый ужин: восемь продуктов, которые можно есть на ночь без опаски за фигуру

Какие продукты можно употреблять перед сном, чтобы не набрать лишний вес

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Люди, заботящиеся о своем здоровье и фигуре, зачастую избегают ужина или употребляют вечером продукты с низким содержанием калорий. Однако ложиться спать на пустой желудок может быть неудобно, а утром может возникнуть риск переедания. Существует ряд продуктов, которые можно безопасно употреблять на ночь, не опасаясь за свою фигуру. Перекус перед сном помогает стабилизировать уровень сахара в крови и пополняет запасы энергии для крепкого сна и хорошего самочувствия утром.

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Рекомендуется выбирать легкие и здоровые блюда для позднего приема пищи. Два основных правила идеального ужина: выбор продуктов с низким содержанием белка и здоровых жиров, а также употребление небольших порций, обеспечивая при этом прием менее 200 калорий за один прием. Кальмары, льняное семя, йогурт без добавок, творог, белое мясо, овощи, крекеры из цельнозерновой муки и бананы — это только некоторые из продуктов, которые можно спокойно употреблять на ночь, не беспокоясь о лишнем весе.