Почему тональный крем скатывается: ошибки в макияже и как их избежать

Ошибки, из-за которых тональный крем скатывается на лице — избегайте их

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можете ли вы потратить несколько часов на создание идеального макияжа, но уже через полчаса тональный крем начинает скатываться или сходить слоями? Визажист Виктория Маслова объясняет, почему это происходит и какие ошибки вы совершаете. Проблема может быть в использовании слишком большого количества средства — два или три слоя тонального крема не удерживаются на лице. Идеально использовать тон в сочетании с корректором, чтобы не создавать эффект маски.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Также важно использовать фиксатор, особенно если нужно сохранить макияж на протяжении всего мероприятия. Однако для ежедневного использования, особенно при проблемной коже, это не рекомендуется.

Еще одна причина — несовместимость уходовой и декоративной косметики. Важно подождать, пока уходовое средство полностью впитается, прежде чем наносить макияж. Если это не помогает, возможно, потребуется подобрать другое уходовое средство, чтобы избежать конфликтов с тональной основой.