Бьюти-рецепты с порошком активированного угля: решение для проблемной кожи

Бьюти-лайфхаки: активированный уголь для здоровой кожи без прыщей и перхоти

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ваша кожа страдает от излишней жирности и постоянных прыщей, не паникуйте! Порошок активированного угля может стать вашим спасителем. Этот мощный природный ингредиент не только эффективно удаляет грязь и избыток кожного сала, но и борется с загрязнениями, забитыми порами и даже перхотью на коже головы. Вот несколько бьюти-лайфхаков от femina.in, как использовать его на практике.

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1. Борьба с жирной кожей

Смешайте порошок активированного угля с водой, чтобы создать пасту. Нанесите её на лицо и оставьте на несколько минут перед умыванием. Этот метод поможет контролировать избыток кожного сала, не пересушивая кожу, оставляя ее свежей и без прыщей.

2. Очищение пор

Для борьбы с забитыми порами приготовьте сахарный скраб, добавив в него порошок активированного угля. Массируйте им лицо в течение пяти минуты, а затем смойте водой. Этот метод поможет удалить загрязнения из пор, делая кожу более гладкой и чистой.

3. Уход за кожей головы

Для избавления от перхоти и зуда кожи головы добавьте порошок активированного угля в ваш шампунь. Этот ингредиент поможет поглотить излишки масла и грязи, предотвращая появление шелушения.

Этот природный ингредиент способен эффективно очистить кожу и контролировать ее жирность. Используйте его по максимуму с помощью наших рецептов.

Скраб из активированого угля.