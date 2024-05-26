Откройте глаза: пять признаков, что вы привлекательнее, чем думаете

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Пять признаков того, что ваша фигура выглядит лучше, чем вы думаете

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Секреты вашей привлекательности, которые вы можете и не замечать. Мысль о похудении часто оказывается гораздо сложнее, чем действительность. Наша статья призвана убедить вас в том, что вы выглядите гораздо лучше, чем думаете сами.

Пять признаков того, что ваша фигура выглядит лучше, чем вы думаете
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
  • Правильная осанка. Прямая спина и ровные плечи добавляют вам несколько баллов к привлекательности.
  • Пропорции важнее худобы. Мужчины обычно находят привлекательными правильные пропорции, а не просто худые фигуры.
  • Симметрия. Чем симметричнее черты лица и фигура, тем больше привлекательности они придают.
  • Красивая кожа. Здоровая кожа — один из ключевых компонентов привлекательности. Уход за кожей и физическая активность помогут вам выглядеть потрясающе.
  • Постоянные комплименты. Если вам часто делают комплименты, возможно, вы просто не замечаете своей собственной привлекательности.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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