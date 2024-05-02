Врач Мухина предупреждает: татуировки могут повлиять на здоровье в будущем

Врач Мухина предупреждает о рисках, связанных с татуировками для здоровья

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Врач Марият Мухина предупреждает о потенциальных опасностях, связанных с увлечением молодых людей татуировками, подчеркивая, что даже такие поверхностные изменения, как татуировки, могут серьезно повлиять на их здоровье в будущем.

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Она отмечает, что процесс татуирования, включая применение красителей и другие процедуры, нарушает состояние кожи и может оказать влияние на лимфатические узлы, что в свою очередь может привести к развитию лимфаденопатии. Это состояние, характеризующееся увеличением лимфатических узлов, может быть вызвано как внутренними, так и внешними факторами, такими как татуировки. Симптомы включают увеличение узлов, повышенную температуру, болезненные ощущения и косметические дефекты.

Мухина призывает к размышлениям перед решением использовать свое тело для подобных изменений, подчеркивая важность осознанного выбора и последствий, сообщает RuNews24.



