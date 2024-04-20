Мужской уход за кожей: простые шаги к здоровому и привлекательному облику

Как ухаживать за кожей и телом мужчинам

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие все еще считают, что мужчина должен быть немного привлекательнее обезьяны, но скоро тенденция к здоровому уходу за собой для мужчин станет актуальной для всех, мы уверены в этом. Косметолог Ирина Головина подчеркивает, что многие мужчины игнорируют уход за кожей лица и телом, считая достаточным лишь принятие душа, чистка зубов и использование дезодоранта. Она призывает мужчин взять под контроль состояние своей кожи, утверждая, что через несколько лет они будут благодарны себе за это.

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Уход за кожей лица — простой способ выглядеть привлекательно. Даже ежедневное умывание и использование увлажняющего крема могут дать отличные результаты. Косметолог рекомендует следующие шаги:

Очистка кожи с помощью средства для умывания, чтобы удалить грязь и масло, особенно учитывая, что мужская кожа обычно более жирная из-за большего количества сальных желез. Это поможет избежать расширения пор и излишнего блеска кожи. Отшелушивание кожи с помощью скраба для лица, чтобы удалить омертвевшие клетки. Это необходимо для поддержания здорового состояния кожи и предотвращения появления угрей и воспалений. Использование тоника для восстановления баланса pH кожи. Тонер помогает увлажнить кожу и уменьшить поры, что особенно важно для мужской кожи, склонной к жирности. Нанесение сыворотки для восполнения питательных веществ, особенно если на коже уже начали появляться признаки старения, такие как мимические морщины и "гусиные лапки". Это поможет замедлить процесс старения и сохранить молодость кожи.

с чего начать уход за кожей - если ты не знаешь с чего начать.