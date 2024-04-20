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Мужской уход за кожей: простые шаги к здоровому и привлекательному облику

Как ухаживать за кожей и телом мужчинам

1:46
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Многие все еще считают, что мужчина должен быть немного привлекательнее обезьяны, но скоро тенденция к здоровому уходу за собой для мужчин станет актуальной для всех, мы уверены в этом. Косметолог Ирина Головина подчеркивает, что многие мужчины игнорируют уход за кожей лица и телом, считая достаточным лишь принятие душа, чистка зубов и использование дезодоранта. Она призывает мужчин взять под контроль состояние своей кожи, утверждая, что через несколько лет они будут благодарны себе за это.

Как ухаживать за кожей и телом мужчинам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Уход за кожей лица — простой способ выглядеть привлекательно. Даже ежедневное умывание и использование увлажняющего крема могут дать отличные результаты. Косметолог рекомендует следующие шаги:

  1. Очистка кожи с помощью средства для умывания, чтобы удалить грязь и масло, особенно учитывая, что мужская кожа обычно более жирная из-за большего количества сальных желез. Это поможет избежать расширения пор и излишнего блеска кожи.
  2. Отшелушивание кожи с помощью скраба для лица, чтобы удалить омертвевшие клетки. Это необходимо для поддержания здорового состояния кожи и предотвращения появления угрей и воспалений.
  3. Использование тоника для восстановления баланса pH кожи. Тонер помогает увлажнить кожу и уменьшить поры, что особенно важно для мужской кожи, склонной к жирности.
  4. Нанесение сыворотки для восполнения питательных веществ, особенно если на коже уже начали появляться признаки старения, такие как мимические морщины и "гусиные лапки". Это поможет замедлить процесс старения и сохранить молодость кожи.
с чего начать уход за кожей - если ты не знаешь с чего начать.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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