Секреты эффективного очищения: подбор ухода для разных типов кожи

Как эффективно очищать разные типы кожи: рекомендации для жирной и сухой кожи

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Любой специалист по уходу за кожей подтвердит: без правильного очищения кожи даже самые дорогие кремы не смогут показать свою эффективность. Вместе с экспертами мы расскажем вам основные правила, которые должна знать каждая девушка.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Сначала важно определить свой тип кожи и подобрать соответствующий уход. Давайте рассмотрим особенности каждого типа.

Для сухой кожи:

Одно из ключевых правил — избегать использования водопроводной воды, так как она может нарушить pH баланс, повредить защитную гидролипидную мантию, и вызвать обезвоживание и шелушение кожи. Кроме того, при выборе средства следует учитывать наличие в составе аллергенов и агрессивных ПАВ.

Рекомендуемое средство: мицеллярная вода для кожи с покраснениями и розацеа Sensibio H2O AR от Bioderma. Она деликатно и эффективно удаляет макияж и загрязнения, не нарушая естественный баланс кожи. Благодаря патенту Rosactiv, входящему в состав, она успокаивает кожу и уменьшает покраснения.

Для жирной и комбинированной кожи:

Важно понимать разницу между этими типами кожи: жирная кожа характеризуется блеском, расширенными порами и неровным рельефом, в то время как комбинированная кожа обладает сухостью на боковых областях лица и повышенной жирностью в зоне T. Однако процесс очищения для обоих типов кожи примерно одинаков.

Рекомендуемое средство: энзимные пудры, такие как новинка от корейского бренда Corimo, разработанные специально для комбинированной и жирной кожи. Энзимы в их составе обеспечивают глубокое очищение и отшелушивание, не повреждая кожу.

Для чувствительной кожи:

Когда ваша кожа реагирует на любые изменения — это признак чувствительной кожи, которая требует особого ухода.

Рекомендуемое средство: энзимная пудра от российского бренда Likato Professional. Она деликатно растворяет излишки себума и загрязнения, выравнивает тон кожи и делает ее мягкой и сияющей.

Для проблемной кожи:

Если вас беспокоят высыпания, акне, розацеа — это признак проблемной кожи, для которой необходим специальный уход.

Рекомендуемое средство: ночная маска Promise Keeper Blemish Sleeping Facial от американского бренда Allies of Skin, содержащая четыре вида кислот и другие активные компоненты, предотвращающие воспаления и стимулирующие регенерацию кожи.





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