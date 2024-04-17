Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создание идеального рациона для вашей собаки: подробное руководство
Анна Семенович: моя грудь весит 10 килограммов
Создание идеального рациона для вашей кошки: ключевые принципы
Как кошка определяет скорую смерть человека
Врач Юрочкин: жир на животе является симптомом повышенного кортизола
В Канаде вводят запрет на самоуправляемые машины
Тренер объяснил, как правильно делать упражнение "мельница"
Меконгский бобтейл: уникальная порода, требующая особого ухода
Мейн-кун: порода кошек, покорившая сердца милотой
Секреты эффективного очищения: подбор ухода для разных типов кожи

Как эффективно очищать разные типы кожи: рекомендации для жирной и сухой кожи

2:40
Моя семья » Красота и стиль

Любой специалист по уходу за кожей подтвердит: без правильного очищения кожи даже самые дорогие кремы не смогут показать свою эффективность. Вместе с экспертами мы расскажем вам основные правила, которые должна знать каждая девушка.

Как эффективно очищать разные типы кожи: рекомендации для жирной и сухой кожи
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Сначала важно определить свой тип кожи и подобрать соответствующий уход. Давайте рассмотрим особенности каждого типа.

Для сухой кожи:

Одно из ключевых правил — избегать использования водопроводной воды, так как она может нарушить pH баланс, повредить защитную гидролипидную мантию, и вызвать обезвоживание и шелушение кожи. Кроме того, при выборе средства следует учитывать наличие в составе аллергенов и агрессивных ПАВ.

Рекомендуемое средство: мицеллярная вода для кожи с покраснениями и розацеа Sensibio H2O AR от Bioderma. Она деликатно и эффективно удаляет макияж и загрязнения, не нарушая естественный баланс кожи. Благодаря патенту Rosactiv, входящему в состав, она успокаивает кожу и уменьшает покраснения.

Для жирной и комбинированной кожи:

Важно понимать разницу между этими типами кожи: жирная кожа характеризуется блеском, расширенными порами и неровным рельефом, в то время как комбинированная кожа обладает сухостью на боковых областях лица и повышенной жирностью в зоне T. Однако процесс очищения для обоих типов кожи примерно одинаков.

Рекомендуемое средство: энзимные пудры, такие как новинка от корейского бренда Corimo, разработанные специально для комбинированной и жирной кожи. Энзимы в их составе обеспечивают глубокое очищение и отшелушивание, не повреждая кожу.

Для чувствительной кожи:

Когда ваша кожа реагирует на любые изменения — это признак чувствительной кожи, которая требует особого ухода.

Рекомендуемое средство: энзимная пудра от российского бренда Likato Professional. Она деликатно растворяет излишки себума и загрязнения, выравнивает тон кожи и делает ее мягкой и сияющей.

Для проблемной кожи:

Если вас беспокоят высыпания, акне, розацеа — это признак проблемной кожи, для которой необходим специальный уход.

Рекомендуемое средство: ночная маска Promise Keeper Blemish Sleeping Facial от американского бренда Allies of Skin, содержащая четыре вида кислот и другие активные компоненты, предотвращающие воспаления и стимулирующие регенерацию кожи.


Как определить свой тип кожи быстро и просто
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?

Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.

Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
Врач Ерохин: спать на левом боку полезнее для печени
Четыре продукта для домашнего ухода, которые заменят поход к косметологу
Эксперты рассказали о причинах агрессии кошек
Повара не советуют выливать рассол от оливок и маслин: четыре варианта использования
Соль и сода могут быть полезны на даче
Профессиональный футболист назвал эффективные техники удара и паса в игре
Павел Дуров заявил о попытке спецслужб США заполучить данные о работе Telegram
Hyundai представляет 2025 Ioniq 5 N: электромобиль с новым уровнем драйва
Яна Поплавская: Путин впервые не поздравил Пугачёву с юбилеем
Риелторы считают, что на снижение ключевой ставки рассчитывать не следует
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников