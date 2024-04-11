Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?

Существует мнение, что употребление питьевой воды способствует очищению и увлажнению кожи. Многие знаменитости пропагандируют преимущества этого метода для внутреннего здоровья и внешнего сияния. Но насколько это эффективно? Портал byrdie.com рассказывает, может ли увлажнение кожи произойти благодаря употреблению воды.
Эксперты отмечают, что хотя многие говорят о важности воды для организма и врачи рекомендуют употреблять больше жидкости, исследований, подтверждающих, что питьевая вода напрямую влияет на увлажнение кожи, недостаточно.
Проблема заключается в физиологии - питьевая вода важна для нормальной работы организма и доставки питательных веществ к эпидермису через кровь, но не обязательно является фактором, который увлажняет кожу.
Количество воды, которое нужно пить в день, зависит от многих факторов, таких как возраст, пол, физическая активность, климат и общее состояние здоровья. Однако общепринятая рекомендация составляет примерно 8 стаканов воды в день, что составляет около 2 литров.
Таким образом, хотя вода важна для общего здоровья, она может не быть ключом к увлажненной коже.
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