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Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?

Вода и кожа: какое влияние она оказывает на увлажнение?

1:17
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Существует мнение, что употребление питьевой воды способствует очищению и увлажнению кожи. Многие знаменитости пропагандируют преимущества этого метода для внутреннего здоровья и внешнего сияния. Но насколько это эффективно? Портал byrdie.com рассказывает, может ли увлажнение кожи произойти благодаря употреблению воды.

Вода и кожа: какое влияние она оказывает на увлажнение?
Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Правда ли это?

Эксперты отмечают, что хотя многие говорят о важности воды для организма и врачи рекомендуют употреблять больше жидкости, исследований, подтверждающих, что питьевая вода напрямую влияет на увлажнение кожи, недостаточно.

Проблема заключается в физиологии - питьевая вода важна для нормальной работы организма и доставки питательных веществ к эпидермису через кровь, но не обязательно является фактором, который увлажняет кожу.

Сколько воды нужно пить?

Количество воды, которое нужно пить в день, зависит от многих факторов, таких как возраст, пол, физическая активность, климат и общее состояние здоровья. Однако общепринятая рекомендация составляет примерно 8 стаканов воды в день, что составляет около 2 литров.

Таким образом, хотя вода важна для общего здоровья, она может не быть ключом к увлажненной коже.

Сколько Воды Нужно Выпивать Каждый День?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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