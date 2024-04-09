Правильное бритье рук: советы и рекомендации от косметолога Дуровой

Причины вросших волос и воспалений: почему вам не следует использовать бритву для рук

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наибольшее число женщин уже с молодых лет сталкиваются с вопросом о удалении волос на руках, но как правильно это сделать и какие последствия могут возникнуть при разных методах? Косметолог Арина Дурова развеивает мифы вокруг бритья рук, подчеркивая, что многие опасения о возрастании плотности и жесткости волос после бритья не имеют научного обоснования.

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Она рассказывает о том, что новый волос растет не грубее из-за бритья, а именно его корневая часть более толстая. Подвергая кожу регулярной процедуре бритья, можно столкнуться с проблемами, такими как вросшие волосы и увеличение толщины верхнего слоя кожи, что может вызвать появление раздражения и воспаления. Вместо бритья Арина рекомендует рассмотреть другие методы удаления волос, такие как лазерная эпиляция, осветление волос или использование методов, не связанных с бритьем.

Если все же выбор падает на бритье, необходимо уделять внимание уходу за кожей, включая скрабирование и увлажнение, а также обязательно защищать кожу от солнечных лучей.

Вросший волос. Виды. Как избавиться