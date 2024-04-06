Как подготовить кожу к летнему солнцу: эффективные процедуры

Увлажнять и точка: четыре шага к идеальной коже в летний сезон

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С наступлением лета косметологи все больше обращают внимание на подготовку кожи к сезону активного солнца. Клиника TORI предлагает ряд процедур, направленных на предотвращение обезвоживания и фотостарения кожи.

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Глубокая эксфолиация и пилинг являются одними из первых шагов в подготовке к летнему сезону. Процедура Hydra Facial, предлагаемая клиникой, позволяет очистить кожу от загрязнений, убрать ороговевший слой клеток и улучшить ее цвет. Эта разовая процедура рекомендуется повторять каждый месяц.

Биоревитализация с использованием препарата Novacutan способствует увлажнению и защите кожи. Этот метод обеспечивает противовоспалительное действие и стимулирует регенерацию кожи. Рекомендуется проведение процедур раз в три недели в течение курса из 2-3 сеансов.

Плазмотерапия, также известная как плазмолифтинг, эффективно стимулирует регенерацию кожи, повышает упругость и улучшает ее цвет. Периодичность проведения процедур составляет один раз в месяц.

Регулярный уход на клеточном уровне с помощью уходовой программы "Клеточное обновление" Thalion помогает поддерживать эффективность других процедур и разглаживает морщины.

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