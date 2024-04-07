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Шесть простых способов улучшить свой стиль и сделать образ запоминающимся

Простые способы освежить свой образ: от сумок до многослойности

2:04
Моя семья » Красота и стиль

В наше время тренды меняются так быстро, что трудно определить, какие из них подходят идеально для вашего гардероба на будущие сезоны. Однако, существуют способы освежить свой образ, не изменяя его полностью. Вот несколько простых способов от byrdie.com, которые помогут улучшить ваш стиль и сделать образ еще более выразительным и запоминающимся

Простые способы освежить свой образ: от сумок до многослойности
Фото: Wikipedia by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Персонализируйте вашу сумку

Простой способ придать своей любимой сумке стильный вид - это добавить к ней элементы, отражающие вашу жизнь. Это могут быть наклейки или брелоки, которые вам особо дороги.

Экспериментируйте с украшениями

Не бойтесь носить много украшений одновременно и сочетать их. Можно смело сочетать разные виды аксессуаров, будь то ожерелья, кольца, серьги или браслеты. Главное - делать это с умом и интуицией, не придерживаясь строгих правил. Позвольте себе смешивать золото и серебро, яркие и нейтральные цвета, чтобы создать уникальный и выразительный образ.

Добавьте ремень

Ремни могут придать вашему образу завершенность и выделить достоинства вашей фигуры. Вы можете носить их с джинсами, платьями или брюками, чтобы подчеркнуть свой стиль и добавить интересных акцентов.

Обратите внимание на цвет

Выбор правильной цветовой гаммы - важный аспект создания стильного образа. Старайтесь не использовать более двух основных оттенков в своем наряде, чтобы избежать беспорядка.

Экспериментируйте с многослойностью

Многослойность - это отличный способ придать образу глубину и объем. Не бойтесь накидывать свитер на плечи или носить его на поясе.

Сочетайте носки с обувью

Используйте носки как дополнительный элемент стиля, который придаст вам особый шарм. Например, можно носить туфли с капроновыми носками или добавить к мокасинам пару ярких носков для создания интересного контраста.

Не бойтесь экспериментировать и проявлять свою индивидуальность, ведь именно в этом заключается секрет стильного и уверенного в себе образа.

ШИКАРНЫЕ ИДЕИ КАК ОСВЕЖИТЬ СВОЙ ГАРДЕРОБ МАЛЕНЬКИМИ ХИТРОСТЯМИ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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