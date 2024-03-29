Какие выражения избегает истинная леди

Какие слова никогда не говорит настоящая леди

2:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В России институт аристократии уничтожила революция, однако потребность в красоте и изяществе у нашего народа в крови. Ведь именно поведение влияет на то, как нас будут воспринимать окружающие. Теперь рассказываем, какие слова ни в коем случае не употребляет настоящая леди.

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Ты женат/ ты замужем?

Воспитанная особа вряд ли станет проявлять неуместное любопытство к личной жизни, задавая вопросы о браке и тем более интимной жизни. Разговоры о свадьбе можно поддержать лишь в том случае, когда пара действительно публично объявила о желании узаконить отношения и пригласить на мероприятие. А вот задавать подобные вопросы холостым партнерам — моветон.

Мне надо в туалет / Где уборная?

Дамы голубых кровей порой кажутся настолько правильными, что создается впечатление, будто они питаются манной небесной и никогда не справляют естественную нужду. Конечно, это заблуждение. Просто они никогда не станут прилюдно комментировать физиологические процессы — ведь гости не на приеме у врача. Леди просто тихонько встанет из-за стола "припудрить носик", "помыть руки", "подышать свежим воздухом" или скажет вежливое "извините, я [отлучусь] на минутку". А уточнить направление уборной уже можно у обслуживающего персонала.

И это все?!

Истинная леди не только изящно одевается, красиво говорит и ведет себя на публике, но и виртуозно владеет искусством светской беседы. Даже если собеседник всем надоел, она не будет разговаривать с ним в уничижительном тоне или преуменьшать заслуги. Скорее дама найдет благовидный предлог перевести тему. Ведь высокомерие отталкивает. Раньше ты выглядел(а) лучше! Комментировать в негативном ключе чужую внешность — верх неприличия. Ведь у человека могут быть проблемы со здоровьем, которые отражаются на лице. Настоящая леди ни за что не поставит собеседника в неудобное положение, заставив его испытать стыд и публичное унижение. К тому же, тема здоровья, равно как политики и религии, считаются неприличными в светском обществе.

Как она похудела / поправилась!

Двусмысленные комплименты, которые якобы делаются под предлогом заботы, в действительности являются завуалированной критикой. Ведь за колкостями часто скрываются неуверенность и комплексы, которые никого не красят. Если леди не нравится собеседник, она вовсе воздержится от разговора или будет тактично обходить острые углы.

Где купила, на распродаже?

Истинные аристократки избегают разговоров о деньгах. Конечно, есть нюанс. Одно дело — обсуждать финансовые колебания на мировом рынке, а другое — покупку бытовых предметов. Состояние девушки должно оставаться тайной, насколько это возможно. Заглядывать к человеку в карман — неприлично. Поэтому ни при каких обстоятельствах дама не должна говорить, что она приобрела какую-либо вещь по скидке.