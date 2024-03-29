Рекомендации косметолога по подбору ночного крема для лица

Как выбрать ночной крем для лица: советы косметолога

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Юлия Пярн, врач-косметолог и создатель Telegram-канала "Твой личный косметолог", делится своими советами по выбору ночного ухода для молодой и зрелой кожи, обсуждая ключевые компоненты, которые должны входить в состав ночных кремов, и почему так важно уделять внимание этому этапу ухода.

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Ночные кремы для лица выполняют разнообразные функции, начиная от питания и увлажнения кожи до ее восстановления, сужения пор и улучшения цвета лица. Юлия подчеркивает, что ночное время идеально подходит для воздействия активных компонентов на кожу, так как она более восприимчива к ним, что способствует более эффективному восстановлению и увлажнению.

Выбор ночного крема должен зависеть от типа кожи и ее особых потребностей. Для молодой кожи подойдут средства, призванные увлажнять и улучшать цвет лица, в то время как для возрастной кожи важным будет наличие питательных компонентов, способствующих борьбе с признаками старения.

Проблемная кожа требует специального подхода с использованием средств с AHA-кислотами и другими активными компонентами, такими как цинк и сера, для уменьшения воспалений. Нормальная или комбинированная кожа нуждается в смягчающих и увлажняющих компонентах, таких как гиалуроновая кислота и витамины.

Сухой тип кожи требует более интенсивного ухода, включающего в себя масла и витамины для увлажнения и защиты. Юлия также обсуждает вопрос о необходимости периодической смены ночного ухода, подчеркивая, что это важно, поскольку потребности кожи могут меняться со временем, и средства должны соответствовать этим изменениям.

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