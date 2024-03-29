Как принимать душ правильно: советы для здоровья кожи и общего благополучия

Мы ежедневно принимаем душ, но знаете ли вы, как это делать правильно? От выбора температуры воды до последовательности действий - каждый шаг важен для здоровья кожи и общего благополучия. Давайте вместе с realsimple.com разберемся в деталях.
Минимум три, а семь - максимум для большинства. Принятие душа - один из наиболее эффективных способов борьбы с болезнями. Однако стоит помнить, что частое мытье может лишить кожу керамидов и естественных масел, приводя к сухости и зуду.
Не стоит переживать по этому поводу. Идеальная температура - между теплой и горячей. Чтобы убедиться, что все правильно, достаточно включить воду и посмотреть в зеркало над раковиной и если оно запотело через пару минут, вода слишком горячая.
При выборе очищающего средства обращайте внимание на надписи "гипоаллергенный" и "без отдушек" - это гарантия меньшего раздражения кожи. Избегайте антибактериальных средств для мытья тела.
Длительное пребывание в воде более 10 минут может нарушить защитные функции кожи. Однако это не значит, что нельзя наслаждаться продолжительным душем время от времени.
Начните с волос, используя шампунь без сульфатов, затем тщательно вымойте тело. Помните о гигиене интимных зон и специальном средстве для них. Побрейтесь (при необходимости) после того, как кожа прогреется и увлажнится под душем.Не забывайте о смене лезвия бритвы каждые шесть применений. Вымойте лицо в конце принятия душа, чтобы удалить остатки кондиционера, которые могут вызвать прыщи.
Помните об этих моментах при следующем принятии душа, и ваша кожа будет вам благодарна!
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