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Как принимать душ правильно: советы для здоровья кожи и общего благополучия

Правильная последовательность при принятии душа: секреты заботы о коже

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Мы ежедневно принимаем душ, но знаете ли вы, как это делать правильно? От выбора температуры воды до последовательности действий - каждый шаг важен для здоровья кожи и общего благополучия. Давайте вместе с realsimple.com разберемся в деталях.

Правильная последовательность при принятии душа: секреты заботы о коже
Фото: openverse.org by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Сколько раз в неделю нужно принимать душ?

Минимум три, а семь - максимум для большинства. Принятие душа - один из наиболее эффективных способов борьбы с болезнями. Однако стоит помнить, что частое мытье может лишить кожу керамидов и естественных масел, приводя к сухости и зуду.

Какой должна быть температура воды?

Не стоит переживать по этому поводу. Идеальная температура - между теплой и горячей. Чтобы убедиться, что все правильно, достаточно включить воду и посмотреть в зеркало над раковиной и если оно запотело через пару минут, вода слишком горячая.

Какое средство использовать?

При выборе очищающего средства обращайте внимание на надписи "гипоаллергенный" и "без отдушек" - это гарантия меньшего раздражения кожи. Избегайте антибактериальных средств для мытья тела.

Сколько времени нужно проводить под душем?

Длительное пребывание в воде более 10 минут может нарушить защитные функции кожи. Однако это не значит, что нельзя наслаждаться продолжительным душем время от времени.

В каком порядке мыться?

Начните с волос, используя шампунь без сульфатов, затем тщательно вымойте тело. Помните о гигиене интимных зон и специальном средстве для них. Побрейтесь (при необходимости) после того, как кожа прогреется и увлажнится под душем.Не забывайте о смене лезвия бритвы каждые шесть применений. Вымойте лицо в конце принятия душа, чтобы удалить остатки кондиционера, которые могут вызвать прыщи.

Помните об этих моментах при следующем принятии душа, и ваша кожа будет вам благодарна!

Как правильно мыться? 10 ошибок и советов. Мыться и принимать душ и ванну.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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