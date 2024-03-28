От причин до решений: как избавиться от потемнения подмышек с помощью советов дерматологов

Проблема потемнения подмышек: причины и методы борьбы

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблема потемнения подмышек известна многим, кто страдает от гиперпигментации. Избавиться от темных пятен в этой зоне сложно из-за высокой чувствительности кожи. Дерматологи realsimple.com сегодня расскажут, о причинах потемнения подмышек и методах для борьбы с этой проблемой.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему появляется потемнение подмышек?

Подмышечная гиперпигментация может быть вызвана раздражением, травмами или болезнями кожи. Аллергия на продукты по уходу за кожей может усугубить проблему.

Как избавиться от потемнения?

Для борьбы с темными подмышками эксперты рекомендуют использовать нежные отшелушивающие средства, содержащие огурец или алоэ вера, которые помогают увлажнить кожу и снять воспаление. Скрабирование помогает предотвратить накопление продуктов на коже, таких как дезодорант.

Также рекомендуется обратить внимание очищающие средства, содержащие в составе азелаиновую кислоту, гидрохинон, койевую кислоту и другие активные ингредиенты, которые помогают уменьшить потемнение кожи.

Для предотвращения гиперпигментации важно бережно относиться к коже, избегая раздражений от дезодорантов, бритья или трения о грубые ткани. Рекомендуется использовать пену при бритье и выбирать дезодоранты без агрессивных химических компонентов.

Регулярное использование подходящих средств поможет сохранить кожу подмышек здоровой и уменьшить риск появления темных пятен.

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