Необходимый вам скраб для кожи головы в домашних условиях

Домашний скраб для головы, который вам нужен

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В уходе за волосами обычно уделяется внимание шампуням, бальзамам, маскам и другим средствам, но мы часто забываем о коже головы. Очищение кожи может быть решением, особенно если вы сталкиваетесь с недостатком объема или быстрым загрязнением волос. Часто экспериментируя с различными скрабами для волос, я никогда полностью не удовлетворялась результатом.

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Однако, доверившись своей интуиции, я создала свой собственный скраб. Рецепт прост: смешайте соль, соду, масло (например, кокосовое) и немного воды в равных пропорциях. Если не хотите использовать масло, добавьте больше воды. Нанесите скраб на кожу головы массажными движениями и оставьте на 10 минут. Этот скраб подойдет даже самым ленивым, обещаю. Частота использования зависит от типа кожи: для нормальной кожи достаточно одного раза в неделю, а для жирной можно применять до двух раз в неделю.

ПИЛИНГ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ ДОМА | СОЛЕВОЙ СКРАБ