Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации

Новая одежда: стирать или нет перед тем, как надеть?

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Мифы о домашнем хозяйстве часто вызывают сомнения, но сегодня мы c realsimple.com разберемся с одним из них. Итак, нужно ли стирать новую одежду перед первым использованием?

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Текстильные изделия могут содержать различные химические вещества, использованные в процессе производства. Прежде чем попасть к вам, ткани проходят через многоэтапный процесс, и даже натуральные волокна могут быть подвергнуты воздействию потенциальных раздражителей.

Что будет, если вы пропустите стирку? Большинство людей не заметят никаких побочных эффектов. Однако если у вас чувствительная кожа, остатки химических веществ могут вызвать зуд или раздражение. Поэтому при стирке рекомендуется использовать гипоаллергенные моющие средства, не содержащие токсинов.

В общем, решение о стирке новых вещей зависит от вас, но лучше перестраховаться и постирать их перед использованием. В конце концов, никто не хочет проснуться с раздраженной кожей из-за новой одежды.