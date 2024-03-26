Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации

Мифы о домашнем хозяйстве часто вызывают сомнения, но сегодня мы c realsimple.com разберемся с одним из них. Итак, нужно ли стирать новую одежду перед первым использованием?
Текстильные изделия могут содержать различные химические вещества, использованные в процессе производства. Прежде чем попасть к вам, ткани проходят через многоэтапный процесс, и даже натуральные волокна могут быть подвергнуты воздействию потенциальных раздражителей.
Что будет, если вы пропустите стирку? Большинство людей не заметят никаких побочных эффектов. Однако если у вас чувствительная кожа, остатки химических веществ могут вызвать зуд или раздражение. Поэтому при стирке рекомендуется использовать гипоаллергенные моющие средства, не содержащие токсинов.
В общем, решение о стирке новых вещей зависит от вас, но лучше перестраховаться и постирать их перед использованием. В конце концов, никто не хочет проснуться с раздраженной кожей из-за новой одежды.
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