Средства для ежедневного ухода: спреи и мисты для поддержания гигиены и создания комфортных условий

Гигиена и комфорт: спреи и мисты для ежедневного ухода

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Теперь безопаснее использовать средства, не требующие контакта с руками, такие как термальная вода, праймеры, тоники, мисты и тонеры. Эти продукты могут быть распылены прямо на кожу перед нанесением макияжа или использованы в течение дня. Вот несколько рекомендаций, подтвержденных редакцией.

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Спрей Copper Firming Mist, Is Clinical: Освежает, обладает антиоксидантной защитой, антибактериальным действием и удерживает макияж в течение дня. Можно дополнить уход сывороткой того же бренда Hydra Cool с гиалуроновой кислотой и витамином В5, обеспечивающей глубокое увлажнение и успокаивающие свойства.

Спрей Superfood Kefir-Tea Mist, Elemis: Этот продукт, являющийся четырьмя в одном (тоник, праймер, мист и фиксатор макияжа), впечатляет своим 100% веганским составом, включающим соевый кефир, кокосовую воду, кокосовое масло, чай ройбуш и другие натуральные ингредиенты, которые увлажняют и тонизируют кожу, придавая ей здоровый вид.

Спрей-контроль жирного блеска Serozinc, La Roche Posay: Предназначен для ухода за жирной и комбинированной кожей, он мгновенно матирует кожу, уменьшает жирный блеск и сушит воспаления.

Спрей Grape Water, Caudalie: Эта виноградная вода на 100% состоит из растительных ингредиентов, увлажняет и успокаивает кожу.

Hydrating Mist with Green Tea, Innisfree: Обогащенный экстрактом зеленого чая, этот мист увлажняет и освежает кожу, придавая ей сияющий вид.

Hydrating Mist with Green Tea, Innisfree: Обогащенный экстрактом зеленого чая, этот мист увлажняет и освежает кожу, придавая ей сияющий вид. Освежающий и успокаивающий тоник Remedy Toner, [Comfort.Zone]: Натуральные ингредиенты и отсутствие силиконов делают этот спрей-тоник идеальным выбором для увлажнения и освежения кожи.

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