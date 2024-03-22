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Список рекомендаций по уходу за кожей рук, который способствует ее сохранению в молодости и здоровье

Чек-лист по уходу за кожей рук, который поможет сохранить ее молодой и здоровой

1:33
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Дерматокосметолог Виктория Бритько разработала схему ухода за кожей рук, которая поможет сохранить их в идеальном состоянии.

Чек-лист по уходу за кожей рук, который поможет сохранить ее молодой и здоровой
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

В детском возрасте рекомендуется использовать легкие увлажняющие лосьоны и кремы для устранения шелушений и сухости. Выбор средства важен, чтобы не нарушить водно-липидный баланс кожи. Подходящими вариантами являются Topicrem и Ureage.

Подросткам рекомендуется сохранить уход и добавить еженедельные ванночки с лекарственными растениями. Важно также помнить о нанесении крема на руки перед выходом на улицу, особенно в холодное время года.

С 25 лет можно начать процедуру биоревитализации, повторяя ее перед и после отопительного сезона для увлажнения кожи рук.

После 30 лет, когда любой тип кожи начинает становиться сухим, необходимо использовать процедуры, замедляющие процесс старения. Основной задачей становится восполнение уровня гиалуроновой кислоты. Рекомендуется использовать препараты Profhilo, Restylane Vital (Light), обеспечивающие увлажнение кожи изнутри и улучшение ее состояния.

Для борьбы с пигментными пятнами рекомендуется проходить курс фотолечения. При нехватке подкожного жира можно использовать филлеры на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция (Radiesse).

Необходимо помнить, что кожа является многослойным органом, поэтому для ее ухода необходимо подходить комплексно, включая соблюдение питьевого режима и правильное питание.

СУПЕР СПОСОБ СДЕЛАТЬ РУКИ МОЛОДЫМИ и УХОЖЕННЫМИ/ Уход за руками В домашних условиях/ Рецепт
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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